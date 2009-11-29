کامیونهای حمل گوجه فرنگی در اختیار گوجه کاران بوشهری قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدحسین حسینی محمدی بعداز ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان افزود: در سال گذشته 336 هزار و 24 دستگاه کامیون عملیات حمل و نقل گوجه فرنگی به خارج از استان را انجام دادند و سال جاری نیز از نظر ناوگان حمل و نقل با توجه به برنامه ریزی های انجام شده مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد راهکارهایی برای حذف واسطه ها و دلالان در عرضه این محصول گفت: همزمان با آغاز برداشت محصول گوجه فرنگی در سایر نقاط استان، این محصول در مراکز میادین میوه و تره بار تهران که از طریق سازمان تعاونی روستایی استان در اختیار تشکلهای تولیدی کشاورزی قرار گرفته، عرضه خواهد شد .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: تولید گوجه فرنگی با توجه به شرایط مطلوب کشت 500 هزار تن برآورد شده که با احتساب 100 هزار تن مصرف داخل امید است میزان 400 هزارتن جهت صادرات به خارج از استان صورت گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز با بیان اینکه استان بوشهر رتبه اول تولید گوجه فرنگی خارج از فصل کشور را داراست، افزود: این استان با تولید سالانه ‪ ۵۳۰ ‬ هزار تن رتبه اول تولید محصول گوجه فرنگی خارج از فصل را در کشور به خود اختصاص داده است .

نوذر منفرد افزود: امسال در سطح ‪ ۱۴ ‬ هزار هکتار از مزارع استان بوشهر محصول گوجه فرنگی کشت شد که با اجرای طرحهای ترویجی، آموزشی، تنوع روش های کشت، استفاده از روشهای آبیاری نوین و مکانیزاسیون شاهد افزایش میزان تولید در هکتار از ‪ ۳۵ ‬ تن به ‪ ۴۰ ‬ تن هستیم .

وی اظهار داشت: کشت گوجه در استان هر ساله با تولید نشای آن از تیرماه آغاز می ‌شود و در شهریور ماه کار انتقال نشا به زمینهای اصلی کشاورزی ادامه می ‌یابد و پس از چهار ماه رویش، برداشت محصول از آذرماه به صورت پراکنده آغاز می‌ شود و تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می ‌یابد .