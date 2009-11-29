آمریکا در سال 2001 امکان بازداشت بن لادن را داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در گزارشی اعلام کرد : فرماندهان نظامی آمریکا دقیقا زمانی تصمیم تعقیب نکردن "اسامه بن لادن" را اتخاذ کردند که بدون شک او در کوه های "تورا بورا" در تیررس نیروهای آمریکایی بود.

کمیته روابط خارجی آمریکا تحت ریاست سناتور "جان کری" در این گزارش تاکید کرد : قصور در کشتن و یا دستگیری بن لادن در دسامبر 2001 که او در ضعیف ترین حالت قرار داشت ، تبعات زیادی به دنبال داشته و فرار وی باعث احیای شورش افغان ها و دامن زدن به اختلافات و منازعات داخلی شد که اکنون پاکستان را در معرض خطر قرار داده است.

این گزارش افزود، بن لادن به همراه محافظانش در تاریخ 16 دسامبر 2001 بدون هیچ مزاحمتی از تورابورا گذشت و به منطقه قبایلی پاکستان رفت، جایی که گمان می رود همچنان در آنجا باشد.

این گزارش در حالی منتشر می شود که چند سال قبل نیز روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی نوشت : در زمان حضور "دونالد رامسفلد" در پست وزارت دفاع آمریکا، امکان بازداشت بن لادن در پاکستان فراهم شده بود اما پنتاگون درست در آخرین دقایق باقی مانده به آغاز عملیات بازداشت بن لادن، این عملیات را لغو کرد.