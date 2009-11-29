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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۴

"صدای آژیر" برنده جایزه اول جشنواره اسب طلایی تایوان

فیلم سینمایی "صدای آژیر" ساخته شن کو شانگ فیلمساز تایوانی برنده جایزه اول جشنواره فیلم اسب طلایی این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این جایزه همراه با جایزه نقدی 30900 دلاری کمک به تهیه فیلم بعدی به فیلمساز تایوانی تعلق گرفت. دو فیلم "سیاه و سپید" ساخته تسای یو سون و "سکوت آسمان" به کارگردانی لئون دای نیز جوایز دیگر این جشنواره شامل کمک مالی به تولید فیلم بعدی را دریافت کردند.

"صدای آژیر" نخستین فیلم سینمایی شن کو شانگ اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته ژانگ گویی زینگ نویسنده مالزیایی/ چینی که با بودجه 650000 دلاری ساخته شده است. "سپید و سیاه" نسخه سینمایی سریال محبوب تلویزیون تایوان است. این اکشن 3.8 میلیون دلاری داستان دو پلیس را بازگو می‌کند که به مبارزه با گروههای تبهکار چندملیتی برخاسته‌اند.

"سکوت آسمان" در یک پایگاه هوایی ارتش تایوان می‌گذرد و قصه عشق یک تعمیرکار هواپیما و یک افسر زن نیروی هوایی را بازگو می‌کند.

کد مطلب 991967

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