طرح ساماندهی لیدرهای پیام، حرکتی نو در فوتبال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وحید ضرابی نسب روز یکشنبه در آستانه دیدار مقابل پیام مخابرات فارس در جمع خبرنگاران افزود: این بازی حکم پیشتازی ما در لیگ است و با این پیروزی خانگی به رده پنجم صعود می کنیم.

معاون باشگاه پیام خراسان گفت: سه شنبه این هفته یکی از بازی های معوقه مان را در لیگ دسته اول انجام می دهیم و دو بازی معوقه دیگر با تربیت یزد و اتکای گلستان را در طول لیگ تا نیم فصل انجام خواهیم داد.

وی افزود: روند حرکت تیم پیام در طول بازی ها کاملا صعودی بوده و در هر بازی شاگردان علی حنطه بهتر از قبل بازی می کنند.

ضرابی نسب خاطر نشان کرد: پیروزی با ارزش مقابل شهرداری بندرعباس و برد در اولین گام جام حذفی هم روحیه ای مضاعف به بازیکنان داده و آنها به هیچ چیز جز صعود از گروه فکر نمی کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه سه شنبه فقط بازی پیام در لیگ برگزار می شود با پیروزی مقابل نماینده فارس جزو پنج تیم بالای جدولی می شویم و با برگزاری باقی دیدارهای معوقه، در همین نیم فصل نشان می دهیم یکی از دو مدعی اصلی لیگ برتری شدن هستیم.

معاون فرهنگی باشگاه پیام خراسان با تقدیر از هواداران مشهدی افزود: حضور تماشاچیان در بازی های خانگی پیام بسیار چشمگیر است و بخشی از بردهای ما در استادیوم تختی به خاطر همین همراهی هواداران است.

وحید ضرابی نسب با اشاره به طرح ساماندهی لیدرهای پیام گفت: این طرح که در حال برنامه ریزی و کارشناسی است حرکتی نو در فوتبال کشور است و در صورت اجرا الگویی در بین باشگاه های کشور می شود.

معاون فرهنگی باشگاه پیام خراسان با اعلام حل شدن مشکلات اخیر به وجود آمده در بین لیدرها گفت: تهیه منشور اخلاقی باشگاه، فعال سازی مجدد کانون هواداران باشگاه، برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی برای هواداران، جذب تماشاچی حرفه ای و... از جمله برنامه های فرهنگسازی باشگاه در بخش تماشاگران است.