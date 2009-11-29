کار هیئت انتخاب بخش ویدئویی جشنواره فیلم فجر به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت بازبینی 50 فیلم بلند ویدئویی رسیده به دبیرخانه جشنواره امسال را به پایان رساند که اسامی فیلم‌های برگزیده به زودی اعلام می‌شود. در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای دومین بار رقابت فیلم‌های بلند ویدئویی در قالب بخش ویدئو سینما برگزار خواهد شد.

در این بخش یک سیمرغ بلورین به بهترین کارگردانی بلند ویدئویی اهدا می‌شود. پارسال آثاری از بهروز افخمی، پوران درخشنده، سعید ابراهیمی‌فر، سیروس الوند، وحید نیکخواه آزاد، شهرام مکری و سیامک شایقی در این بخش از جشنواره رقابت کردند و "زینب" ساخته علیرضا توانا سیمرغ بلورین این بخش را به خود اختصاص داد.