به گزارش خبرگزاری مهر، تربیت دینی در عصر مدرن، آموزههای دینی و حقوق بینالملل، حقوق اقلیتها و همزیستی مسالمت آمیز از جمله محورهای این همایش عنوان شده اند.
یوخن هیپلر رئیس مؤسسه توسعه و صلح دانشگاه دویسبورگ آلمان، فتحالله مجتبائی مدیر گروه ادیان و عرفان مرکز تحقیقات، محمدرضا سعیدآبادی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، علی اصغر یزدانی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش، ابراهیم کلانتری رئیس دانشگاه معارف اسلامی به عنوان برخی از شرکت کنندگان این همایش معرفی شده اند.
این همایش طی 6 جلسه در مرکز مطالعات بینالمللی دینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد .
این همایش از سوی کمیسیون ملی یونسکو و مرکز مطالعات بین المللی دینی دانشگاه تهران و با مشارکت معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش، دانشگاه الهیات و معارف اسلامی، مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار میشود.
اطلاعات بیشتر از طریق نشانی اینترنتی http://cirs.ut.ac.ir قابل دسترسی است .
نظر شما