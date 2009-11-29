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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

از سوی وزارت علوم؛

دانشگاههای برتر در زمینه نظارت و ارزیابی معرفی شدند

دانشگاههای برتر در زمینه نظارت و ارزیابی معرفی شدند

سه دانشگاه برتر در زمینه نظارت و ارزیابی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بررسی عملکرد یک سال گذشته 29 دانشگاه منتخب کشور سه دانشگاه سمنان ، مازندران و فردوسی مشهد به عنوان دانشگاههای برتر در میان دانشگاههای منتخب از نظر نظارت و ارزیابی معرفی شدند.

تاکنون ارزیابی عملکرد دانشگاههای کشور به صورت متمرکز توسط وزارت علوم انجام می شد اما از سال گذشته در هر استان کشور، بزرگترین دانشگاه آن استان از سوی وزارت علوم انتخاب و مسئول بررسی و ارزیابی عملکرد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی آن استان شد.

هر ساله با بررسی عملکرد دانشگاههای منتخب کشور، سه دانشگاه به عنوان دانشگاههای برتر در رعایت معیارها و اصول نظارت و ارزیابی آموزش عالی معرفی می شوند.

کد مطلب 991977

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