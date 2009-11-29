فراخوان مسابقه یلدای خون منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه در سه بخش داستان کوتاه، شعر و پیامک برگزار می شود و هنرمندان می توانند آثار خود را در بخشهای یاد شده به دبیرخانه این مسابقه در معاونت آموزشی حوزه هنری بفرستند و یا از طریق ایمیل به باشگاه هنرمندان جوان ارسال کنند.

در فراخوان این مسابقه شرایط شرکت در هر بخش به این شرح اعلام شده است: در بخش داستان کوتاه، هر هنرمند مجاز به ارسال حداکثر 3 اثر و هر اثر حداکثر در دو صفحه A4 است که باید در قالب WORD2003 و با فونت Tahoma و به اندازه 12 باشد.