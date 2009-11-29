فراخوان مسابقه یلدای خون منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه در سه بخش داستان کوتاه، شعر و پیامک برگزار می شود و هنرمندان می توانند آثار خود را در بخشهای یاد شده به دبیرخانه این مسابقه در معاونت آموزشی حوزه هنری بفرستند و یا از طریق ایمیل به باشگاه هنرمندان جوان ارسال کنند.
در فراخوان این مسابقه شرایط شرکت در هر بخش به این شرح اعلام شده است: در بخش داستان کوتاه، هر هنرمند مجاز به ارسال حداکثر 3 اثر و هر اثر حداکثر در دو صفحه A4 است که باید در قالب WORD2003 و با فونت Tahoma و به اندازه 12 باشد.
در بخش شعر نیز هر هنرمند با حداکثر 3 اثر و هر اثر در حداکثر سه صفحه A4 (با مشخصات تایپی همانند داستان) میتواند در مسابقه شرکت کند.
در بخش پیامک علاقمندان تنها مجاز به ارسال یک پیامک هستند که باید به حداکثر 210 کاراکتر فارسی محدود شود و متون غیر فارسی در این مسابقه راه داده نخواهد شد.
دبیرخانه مسابق "یلدای خون" مهلت ارسال آثار در بخش پیامک را 21 آذر و دو بخش شعر و داستان کوتاه را تا تاریخ 10 دی اعلام کرده است.
علاقمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی باشگاه هنرمندان جوان به نشانی festival@bashgahonar.ir و یا آدرس پستی باشگاه به نشانی تقاطع حافظ و سمیه، حوزه هنری، طبقه دوم، معاونت آموزشی و پژوهشی، باشگاه هنرمندان جوان آثار خود را ارائه کنند.
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