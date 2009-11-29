میزان خاموشی برق در حرم رضوی به صفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رامین صردی ظهر یکشنبه در نشستی خبری افزود: با تمهیدات سازمان عمران و توسعه حرم رضوی و تلاش این شرکت هم اکنون خاموشی ناخواسته در حرم رضوی وجود ندارد.

مدیر امور برق ناحیه 8 مشهد گفت: در گذشته مصرف برق حرم رضوی سه مگاوات بود و اکنون به 11 مگاوات (در پیک بار)افزایش یافته است.

وی از اصلاح روشنایی معابر در خیابانهای اطراف حرم با نصب هزار و 200 دستگاه چراغ متال هالید 400 وات طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: تعداد اتاق برق کشیک داخل حرم مطهر به دو اتاق افزایش یافته و تعداد ماموران آن نیز از یک نفر به شش مامور ثابت اتفاقات ارتقا پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر 200 نفر از همکاران صنعت برق به عنوان خادمان فنی برق بعد از ساعت اداری و در تمامی روزهای تعطیل رسمی در رده های کارشناسی و تکنسین در دو اتاق برق مذکور کشیک می دهند و با توجه به اهمیت موضوع تمامی نظرات و پیشنهادات ارائه شده توسط خادمین فنی در خصوص تأمین برق حرم مطهر (ع) جمع آوری و جهت انجام آنها پیگیری و اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

مدیر امور برق ناحیه 4 مشهد نیز گفت: به منظور تامین روشنایی مناسب در معابر مناطق روستایی و شهری تحت پوشش امور برق ناحیه 4 مشهد، پنج هزار لامپ کم مصرف نصب شد.

وی افزود: لامپهای رشته ای از سطح معابر روستایی و شهری جمع آوری و به جای آن لامپهای 23 وات کم مصرف نصب شد.

اسماعیل زاده گفت: تمامی لامپهای رشته ای در سطح روستاها و شهر جمع آوری و تبدیل به لامپ 23 وات کم مصرف شد.

وی گفت: به منظور کاهش مصرف برق نیز لامپهای روشنایی معابر به صورت یک در میان تعدیل شده ضمن اینکه 300 شعله لامپ گازی 125 وات به 23 وات کم مصرف تبدیل شد.

وی همچنین از نصب 200 دستگاه ساعت نجومی به جای فتوسل خبر داد و گفت: با این اقدام ضمن کاهش مصرف برق، مشکل روشن بودن نابهنگام معابر نیز رفع شد.