چهار هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد ثبت کشوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت‌الاسلام علیرضا شاه فضل بعداز ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه این تعداد در مقایسه با قبل حدود چهار برابر شده است، افزود: ستادعالی درصدد است تا با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در مساجد، زمینه حضور هرچه بیشتر جوانان را فراهم کند .

وی اظهار داشت: نفس حضور نوجوانان در مساجد، بر روند رو به رشد فعالیتهای فرهنگی و مذهبی تاثیرات بسزایی دارد و بنا به گفته امام راحل(ره) مساجد سنگرهای مستحکم انقلاب هستند که در حفظ آنها باید بیش از پیش کوشید .

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی هیئت نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور استاندارد سازی آموزشهای کانونها را از جمله برنامه های ستادعالی عنوان کرد و افزود: با تحقق این برنامه، کانونها به آموزشکده های فرهنگی و هنری تبدیل می شوند .

شاه فضل افزود: از آن جا که تنها نهاد اجتماعی در شهرهای کوچک و روستاها مساجد هستند ستاد عالی برنامه‌ هایی را برای ساماندهی این کانونها از جمله برنامه محور بودن و پرهیز از پراکنده بودن، استاندارد سازی و تقویت بنیه هنرمندان مسجدی، تخصصی کردن کانونها، اجرای طرح از مدرسه تا مسجد را دارد.

وی اضافه کرد: هدف هر ساله معاونت پژوهشی ستاد عالی مساجد برای تمامی گروه هایی که با ستاد عالی در ارتباط هستند ارتقا آگاهی آنها است و جهت دهی به سمت فعالیتهای فرهنگی برخاسته از بطن مسجد مهمترین دغدغه این مرکز است .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز با تاکید بر ایجاد اتاق فکر در مساجد گفت: وجود اتاق فکر مساجد در جهت کارشناسی، طراحی، مدیریت، نظارت و تولید پروژه ‌های جدید با استفاده از نیروهای نخبه ضرورت دارد.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: وجود اتاق فکر مساجد برای کارشناسی، طراحی، مدیریت، نظارت و تولید پروژه‌ های جدید با استفاده از نیروهای نخبه ضرورت دارد زیرا مسجد مرکز تولید انسانهای نخبه در همه عرصه‌ هاست.