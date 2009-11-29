باید بر دست و بازوی دست اندرکاران تونل توحید بوسه زد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در نشستی که امروز یکشنبه با خبرنگاران برگزار شد با بیان این مطلب افزود: اگر آن بخش از خیابان ریزش نمی کرد حتما تونل توحید عید غدیر به راه می افتاد.

وی افزود: قرار است در روز عید غدیر جشنی ویژه تقدیر از کارکنان و کارگران تونل توحید گرفته شود اما ممکن است تونل تا عید غدیر افتتاح نشود.

رئیس شورای شهر با اشاره به اینکه جت فنهای تونل روشن است و روشنایی تونل نیز کارگذاشته شده ادامه داد: فقط بخشی در لاین غربی که دچار ریزش شده بود باقی مانده که آماده کردن این قسمت نیز کار سخت و پیچیده ای است و از صمیم قلب برای کارگران دعا می کنیم که خدا نگهدارشان بوده و بتوانند سریع پیش بروند، آنها کاری قابل ارزش انجام می دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که اظهار داشت ظاهرا کارگران تونل توحید 4 ماه است حقوقی دریافت نکرده اند تصریح کرد: کارگران حقوق خود را از پیمانکار دریافت می کنندو این مسئله دست شهرداری نیست البته کارگران با آن شور و علاقه ای که کار می کردند تعهد برای کارکردن داشتند حالا حقوق دریافت کرده باشند یا نه و باید بر بازوی آنها که در این شرایط سخت و دشوار در تونل کار می کنند بوسه زد.

در ادامه این جلسه رئیس شورای شهر تهران از تصویب تمامی لایحه تشویق مالی مالکین و سرمایه گذاران در تجمیع و نوسازی پلاکها واحدهای واقع در بافت های فرسوده خبر داد و گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به صدور پروانه ساختمانهای مسکونی بدون اخذ هرگونه عوارض(زیربنا، پیش آمدگی، تراکم، ایمنی، حق مشرفیت) در مناطق 7 تا 20 و 80 درصد ماخذ مصوب در مناطق 1 تا 6 و 21 و 22 و پروانه ساختمان های تجاری،اداری و صنعتی که در بافتهای فرسوده بوده و جز راسته های تجاری مطابق ضوایط طرح های جامع و تفضیلی نمی باشند معادل 50 درصد ماخذ مصوب در خصوص ساخت و سازهای واقع در بافت فرسوده منوط به اینکه طرحویژه منظر مداخله در بافت فرسوده آنها در مقیاس عملکرد محلی و بلوک شهری و یا در غالب طرح هایی مشخص در چارچوب ضوابط طرح های جامع و تفضیلی تهیه شده و در تمامی مناطق تهران در خصوص ساخت و سازهای واقع در بافت های فرسوده مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اقدام کنند.

چمران در ادامه بیان داشت: کارکنان رسمی، قرار دادی و بازنشسته شهرداری از پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی معاف خواهد شد، براین اساس کسانی که در شرکت های تعاونی قصد خانه سازی داشته و یا مالک یک واحد مسکونی دارند و قصد نوسازی دارند فقط برای یک بار تا سقف 1 میلیون تومان می توانند از پرداخت عوارض معاف شوند.

وی افزود: اگر این افراد در ملکی برای ساخت سهیم باشند به اندازه حق السهمشان از این معافیت استفاده می کنند، یعنی صاحب یک دانگ سهم از خانه می تواند از یک ششم این معافیت استفاده کند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه به گزارش رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر در مورد تخلف صورت گرفته در باغ جنب مسجد گیاهی تجریش خبرداد و گفت: درختان این باغ بدون مجوز قطع شده و پیش از صدور پروانه گود برداری برای احداث پارکینگ عمومی انجام شده است، در پی این ماجرا گروهی شامل بازرسی شهرداری و اعضای شورا موضوع را پیگیری می کنند و برساس قانون با متخلف برخورد خواهد شد.

چمران تصریح کرد: طبق قانونی که بریا قطع درختان جریمه قطع درختان وجود دارد اگر کسی عمدا درختان را قطع کند مطابق قانون ملکش به نفع شهر مصادره خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اعتراض فرمانداری تهران در خصوص مصوبه شورای شهر جهت پیشنهاد به مجلس و دولت برای تامین بودجه شرکت آب و فاضلاب تهران در بودجه سال 89 گفت: فرمانداری تهران اعلام کرده که شورای شهر نمی تواند موضوعی را به دولت تاکید کند ما نیز این مساله را قبول داریم و به همین دلیل طبق این مصوبه به دولت و مجلس پیشنهاد داده ایم و تاکیدی در کار نبوده است.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به خبرنگاری که از دلیل قطع شدن نهار در شهرداری تهران سوال کرد اظهار داشت: این اقدام در جهت کوچکتر شدن شهرداری و واگذاری برخی کارها به بخش خصوصی انجام شده است و پول هر وعده غذا به مبلغ 2 هزار 250 تومان به حساب کارکنان واریز می شود و کارمندان غذای خود را از رستوران شهرداری تهیه می کنند.