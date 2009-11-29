تفاهمنامه همکاری میان استاندارد گلستان و دانشگاه آزاد علی آباد منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرشته سلطانی بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه انعقاد این تفاهمنامه در گرگان افزود: این تفاهمنامه که به موضوعاتی نظیر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی، برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و ارائه راهکارهای ترویج فرهنگ استاندارد پرداخته است.

وی اظهار داشت: این تفاهمنامه اداره کل استاندارد گلستان را ملزم به ارائه فهرست اولویتهای تدوین استان جهت واگذاری موضوعات تدوین، ایجاد شرائط لازم جهت استفاده اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه از امکانات کتابخانه و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی، پذیرش بازدیدهای علمی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه، تایید صلاحیت آزمایشگاه های دانشگاه متناسب با شرائط و موازین استاندارد و تشکیل کمیته های مشترک کارشناسی با اساتید و صاحب نظران دانشگاه جهت بررسی راهکارهای علمی توسعه کیفی فرآورده های تولیدی استان و حل مشکلات واحدهای تولیدی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول موظف به انجام تدوین استاندارد وفق اولویت های اعلام شده، ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده کارشناسان استاندارد از امکانات کتابخانه ای و تجهیزات آزمایشگاهی و فنی، جلب مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در جلسات تدوین حسب دعوتنامه، مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی متناسب با استاندارد سازی ، توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و نیز تشکیل دفتر تدوین استانداردها و معرفی رابط تدوین شده است.

سلطانی افزود: این تفاهمنامه که تاریخ امضای آن به مدت نامحدود تعیین شده است در 6 ماده و دو نسخه به امضا منصور قلیچ لی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان و نیز علیرضا ایرانبخش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول رسید و توافق شد که منابع مالی مرتبط برای اجرای مفاد آن با صلاحدید مدیریت دو دستگاه اجرایی و در چارچوب مقررات قانونی تامین شود.

کارشناس مسئول اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان، ضمن اشاره به این مطلب که این تفاهمنامه از دستاوردهای کارگاه آموزشی روش تدوین استاندارد ملی بوده گفت: این کارگاه های آموزشی با هدف پر رنگ کردن حضور گلستان در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی برای اساتید دانشگاه، کارشناسان دستگاه های اجرایی و مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی با حضور دو تن از مدیران سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد.