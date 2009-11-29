راهداری زمستانه محور کندوان با جدیت بیشتری انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، موسی رحیمی بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از محور استراتژیک کندوان در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی محور کندوان، اداره کل راه و ترابری استان را برآن داشت تا با تعمهیدات لازم و بکارگیری امکانات موجود محور کندوان را در سال جاری در فصل سرما ایمن و آماده ی تردد کنند.

وی خاطرنشان کرد: محورهای استان مازندران به دلیل وجود شرایط جغرافیایی و آب و هوایی و وجود مسافران و گردشگران همواره پرتردد و پر ترافیک بوده و تنها استان در سطح کشور بوده که از طریق سه راه شریانی و اصلی با پایتخت کشور در ارتباط است که باید نگاه به محورهای این استان نگاهی خاص و ملی باشد.

وی بیان کرد: در میان محورهای ارتباطی استان محور کندوان به دلیل قدمتی بیش از ۷۰ سال و همچنین شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودنش همواره در فصل سرما به عنوان محوری حیاتی و حساس در سطح استان بوده که عملیات راهداری زمستانی در آن به طور ویژه ای در سال جاری در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

مدیرکل راه و ترابری استان مازندران خاطرنشان کرد: طول محور ارتباطی کندوان در حوزه استحفاظی استان 77.5 کیلومتر بوده که تعداد چهار راهدار خانه ثابت در آن در کیلومترهای ۲۰ ، ۳۵ ، ۶۰ و 77.5 مستقر است.

وی بیان داشت: در سال جاری نیز با بررسی به عمل آمده چهار اکیپ برفروبی سیار و ثابت با ۳۰ نیروی راهدار پر تلاش و تعداد ۱۶ دستگاه از انواع ماشین آلات راهداری زمستانی اعم از برفخور، لودر، گریدر در سطح 27.5 کیلومتر منطقه برفگیر این محور آماده انجام عملیات راهداری زمستانی و مهیا سازی این محور در بدترین شرایط جوی برای تردد مردم هستند.

رحیمی در ادامه در خصوص تجهیز امکانات و ماشن آلات راهداری زمستانی برای این محور در سال جاری اظهار داشت: این اداره کل امسال با توجه به شرایط این محور امکانات در خور توجهی را در زمینه تجهیز ماشین آلات راهداری برای محور کندوان اختصاص داده است.

وی اضافه کردن یک دستگاه برفخور، گریدر، تیغه برف روب لودری، تیغه برفروب کامیونی و لودر را از تجهیزات ارائه شده به راهداراخانه کندوان اعلام کرد.

مدیرکل راه و ترابری استان در خصوص دیگر اقدامات در زمینه راهداری زمستانی در این محور افزود: علاوه بر اختصاص و تجهیز ماشین آلات راهداری و افزایش تعداد اکیپ های برفروبی، این اداره کل در راستای قراردادی با بخش خصوصی در نظر دارد که در مواقع اضطراری و بارش سنگین برف در امر راهداری زمستانی محور نیرویی مضاعف را برای بازگشایی و ایمن سازی محور تزریق کنند.

رحیمی احداث و تجهیز واحد جدید ساختمانی جهت اسکان در راه ماندگان را در راهدارخانه ولی آباد و همچنین احداث ساخت آشیانه ماشین آلات را در راهدارخانه تونل ۱۱ از دیگر اقدامات در زمینه راهداری زمستانی در محور ارتباطی کندوان برشمرد.

بر اساس اطلاعات کسب شده از مرکز اطلاعات راه های مازندران هم اکنون تمامی سه محور هراز، کندوان و سوادکوه یخبندان و برفی بوده و تردد در این محورها صرفا با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر خواهد بود.