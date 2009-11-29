56 کمیته فنی ایزو در ایران فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرتضی امامی بعداز ظهر یکشنبه در نشست اداره کل استاندارد گلستان افزود: کلیه کارشناسان علاقمند در سازمان استاندارد می توانند در صورت تمایل به عضویت فرم مورد نظر را تکمیل کرده و به عضویت این کمیته ها درآمده تا پیش نویس استانداردهای بین الملی از طریق پست الکترونیکی جهت بررسی و اظهار نظر آنان ارسال شود.

وی اظهار داشت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان ایزو، همپای کمیته های بین المللی ایزو اقدام به تشکیل کمیته های فنی متناظر در کشور کرده تا در مواقع ارسال پیش نویس استانداردهای بین المللی به ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی ایزو جهت اظهار نظر و بررسی، سازمان استاندارد این پیش نویسها را در اختیار اعضای کمیته فنی خود که مجمعی از متخصصان فن، اساتید دانشگاه و نخبگان علمی هستند قرار داده و نظر این متخصصان و کارشناسان را پس از جمع بندی به عنوان نظر کشور ایران در خصوص پیش نویس استاندارد مطرح شده منعکس کنند.

پورحبیبی، مدیرکل دفتر امور تدوین استاندارد سازمان استاندارد ایران نیز در این زمینه گفت: تنها شرط عضویت در این کمیته ها تخصص و علاقمندی است و حداقل حسن آن اطلاع صاحبان فن از متون استانداردهای بین المللی و امکان اعمال نظر آنان بر روی این متون است.

قلیچ لی، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان نیز گفت: کلیه متخصصان علاقمند به عضویت در این کمیته ها می توانند درخواست عضویت خود را به این اداره کل اعلام کرده تا این اداره نسبت به پیگیری امور مربوطه اقدام کنند.