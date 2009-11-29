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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

با حکم احمدی نژاد،

فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور در امور حقوقی شد

فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور در امور حقوقی شد

دکتر محمود احمدی نژاد در حکمی دکتر فاطمه بداغی را به عنوان معاون رئیس جمهور در امور حقوقی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رئیس جمهور به این شرح است: به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به دانش، تعهد و تجربیات مفید سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور در امور حقوقی» منصوب می‌شوید.

نظارت جامع و موثر بر حوزه ‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی حقوقی به مسائل مرتبط با دولت، اظهار نظر حقوقی نسبت به پیشنهادات مطروحه درجلسات دولت، کمیسیون‌ها و شوراها، اطلاع‌رسانی حقوقی و انتشار قوانین و مقررات حسب نیاز کارشناسان و مدیران و دفاع از حقوق قانونی دولت در عرصه‌های مختلف از مهمترین وظایف آن حوزه است که انتظار می‌رود با بهره‌گیری شایسته از همه ظرفیت‌های علمی و تجربیات عملی کشور به نحو شایسته به انجام رسد.

موفقیت سرکار عالی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 992001

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