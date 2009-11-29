فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور در امور حقوقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رئیس جمهور به این شرح است: به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به دانش، تعهد و تجربیات مفید سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور در امور حقوقی» منصوب می‌شوید.

نظارت جامع و موثر بر حوزه ‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی حقوقی به مسائل مرتبط با دولت، اظهار نظر حقوقی نسبت به پیشنهادات مطروحه درجلسات دولت، کمیسیون‌ها و شوراها، اطلاع‌رسانی حقوقی و انتشار قوانین و مقررات حسب نیاز کارشناسان و مدیران و دفاع از حقوق قانونی دولت در عرصه‌های مختلف از مهمترین وظایف آن حوزه است که انتظار می‌رود با بهره‌گیری شایسته از همه ظرفیت‌های علمی و تجربیات عملی کشور به نحو شایسته به انجام رسد.

موفقیت سرکار عالی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.