به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین شمس زاده مدیرعامل شرکت کاسیو در ایران امروز در یک نشست خبری گفت: اولین سمینار دوربین های دیجیتال شرکت ژاپنی کاسیو با هدف فرهنگ سازی برای کاربرد و استفاده صحیح تر از دوربین های دیجیتال در ایران برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش، باریک ترین دوربین ضد آب و ضربه جهان در ایران رونمایی می شود، این درحالی است که هدف ما از این رونمایی، ارتقا فرهنگ توجه به نیازهای مشتریان ایرانی از سوی شرکتهای خارجی است. چراکه در حال حاضر، بیشتر محصول شرکتهای خارجی از کشورهایی نظیر امارات و عربستان به ایران وارد می شود.

شمس زاده تصریح کرد: کاسیو با توجه به علایق مصرف کنندگان در بخش دوربین های دیجیتال جدیدترین دوربین خود با نام "جی1" را در ایران رونمایی خواهد کرد که این دوربین باریک ترین دوربین جهان به شمار می رود و از مشخات منحصر به فرد آن می توان به مقاومت آن در برابر ضربه و آب(تا عمق سه متر) اشاره کرد.

به گفته وی، براساس آمار رسمی طی سال گذشته 270 هزار دستگاه دوربین دیجیتال در ایران فروخته شده است. با توجه به اینکه سالانه تعداد زیادی دوربین دیجیتال از عربستان و امارات توسط مسافران ایرانی وارد کشور می شود باید حجم مصرف سالانه بازار ایران برای دوربین های دیجیتال را 500 هزار دستگاه بدانیم.

وی افزود: براساس پیش بینی های صورت گرفته از بازار دوربین های دیجیتال ایران، سهم این بازار برای برند کاسیو را 10 درصد است و هم اکنون دوربین های دیجیتال کاسیو در بازار ایران از رنج قیمتی 150 هزار تومان تا یک میلیون تومان عرضه می شود.