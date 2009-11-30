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۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

در 7 ماه اول امسال ؛

نزدیک به 4 میلیون تن کالا از کشور ترانزیت شد

نزدیک به 4 میلیون تن کالا از کشور ترانزیت شد

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: در 7 ماهه نخست سالجاری 3 میلیون و 949 هزار و 228 تن کالا از 28 مرز فعال کشور ترانزیت شده است.

کامران رحیم اف در گفتگو با مهراز افزایش 9.5 درصدی ترانزیت کالا در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در این مدت 82 درصد ترانزیت کالا از مسیر جاده ای بوده است. 

به گفته وی، در مدت مشابه سال گذشته ترانزیت کالا از کشور 3 میلیون و 606 هزارو 135 تن بوده است.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: ترازیت کالاهای نفتی از کشور نیز با افزایش 54.1 درصدی از 491 هزار و 357 تن در هفت ماهه اول سال 87 به 757 هزارو 39 تن در هفت ماهه اول امسال رسیده است.

رحیم اف فعالترین مرز کشور را بندر عباس اعلام و تصریح کرد: سهم ترانزیت از این مرز با یک میلیون و 500 هزار تن کالا 38 درصد است. در عین حال، مرزهای سرخس و بازرگان به ترتیب هرکدام با 9/16 و 6/15 درصد از ترانزیت کالاها در رتبه دوم و سوم فعالترین مرزهای کشور قرار گرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه این آمار لزوما نباید با آمار گمرک تطابق داشته باشد، اعلام کرد: در این مدت کالاها و مواد سوختی با 2/19 درصد، انواع پنبه با 6/8 درصد و کالاهای ساختمانی با1/8 درصد از کل کالاهای ترانزیتی را شامل می شود.

کد مطلب 992005

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