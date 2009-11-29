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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۹

"زندگی بدون تو ممکن نیست" فاتح اسکار سینمای چین شد

فیلم تایوانی مستقل و کم‌هزینه "زندگی بدون تو ممکن نیست" ساخته لئون دای برنده سه جایزه اسب طلایی از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد مراسم اهدای جایزه اسب طلایی که معادل جایزه اسکار در سینمای چینی‌زبان است شنبه شب برگزار شد و فیلم تایوانی "زندگی بدون تو ممکن نیست" برنده جوایز اصلی این مراسم شد. این فیلم که بر اساس داستانی واقعی ساخته شده نخستین فیلم تایوانی است که پس از هفت سال برنده جایزه بهترین فیلم می‌شود.

این فیلم تایوانی که با بودجه 187000 دلاری به شیوه سیاه و سفید فیلمبرداری شده جایزه بهترین فیلمنامه را نیز برای لئون دای به ارمغان آورد. مراسم جایزه اسب طلایی که امسال چهل و ششمین دوره خود را پشت سر گذاشت، با الهام از جوایز اسکار راه‌اندازی شده، اما به شیوه جشنواره کن یک هیئت داوران هفت نفره برندگان جوایز را انتخاب می‌کنند.

کد مطلب 992009

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