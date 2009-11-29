وضعیت بازیکنان مبتلا به "مالاریا" رو به بهبود است

دکترعلیرضا شهاب درگفتگو با خبرنگار مهر، با بیان مطلب فوق درخصوص وضعیت اسماعیل زاده و گلبرگ گفت: مالاریا بیماری وحشتناکی نیست و مانند یک سرماخوردگی شدید باید دوره درمان آن را سپری کرد تا فرد مبتلا به شرایط مطلوب بازگردد.

وی بیان اینکه پیش از حضور در نیجریه با تحقیقاتی که انجام داده، تدابیر لازم و تجهیزات کامل برای جلوگیری از ابتلای بازیکنان تیم ایران به دو بیماری تب زرد و مالاریا صورت گرفته بود، افزود: پس از ورود تیم ایران به نیجریه در نشست توجیهی به بازیکنان و همراهان تیم اعلام کردم در صورت بروز هرگونه زخم و یا گزیدگی توسط حشرات، بلافاصله کادرپزشکی را در جریان بگذارید تا اتفاق خاصی رخ ندهد.

پزشک تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان خاطرنشان کرد: برای مبارزه با بیماری‌های شایع در نیجریه، حتی تمام اتاق‌ها ضد عفونی شد و پیش از هر وعده غذایی به بازیکنان قرص آنتی مالاریا با دوز بالا داده می شد. اگر به خاطر عدم رسیدگی به بازیکنان، اسماعیل زاده و گلبرگ دچار بیماری مالاریا شده اند، پس باید همه نفرات تیم هم با این مشکل روبرو می شدند.

شهاب در پایان گفت: در حال حاضر مراحل درمان بیماری اسماعیل زاده و گلبرگ به بهترین شکل انجام می شود و آنها قطعا پس از پشت سرگذاشتن دوران نقاهت و بازگشتن به شرایط مطلوب، می توانند تمرینات آماده سازی خود را بدون هیچ مشکلی پیگیری کنند.