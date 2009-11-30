  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

صداگذاری "چیزهایی هست که نمی‌دانی" آغاز شد

صداگذاری "چیزهایی هست که نمی‌دانی" آغاز شد

صداگذاری فیلم سینمایی "چیزهایی هست که نمی‌دانی" ساخته فردین صاحب‌الزمانی توسط کارگردان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم توسط کارگردان در استودیو عروج فیلم از نیمه گذشته است و صداگذاری به زودی آغاز خواهد شد. "چیزهایی هست که نمی‌دانی" تجربه متفاوتی در سینمای ایران است. در اولین ساخته بلند سینمایی فردین صاحب‌الزمانی علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی بازی کردند. 


"چیزهایی هست که نمی‌دانی" توسط منیژه حکمت با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند تجربی تهیه‌ شده و درباره علی راننده آژانسی است که از درگیر شدن با هر ماجرایی دوری می‌کند. سیما، همکلاس قدیمی، هنوز تلاش می‌کند دوستی سال‌های دور را زنده کند و او را از انزوا درآورد. در میان مسافرهای ثابت علی، زن جوانی است که اتفاقاتی در طول راه، آن‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: فردین صاحب زمانی، پیام یزدانیان، مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مدیر تولید: جعفر عروجی، صدابردار: احمد اردلان، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، طراح چهره پردازی: فاطمه کمالی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: بهروز شعیبی، عکس: بهادر نعمتی، از دیگر بازیگران نیز می‌توان به مهدی بجستانی، مریم کاظمی، حسام نورانی، نسیم امیرخسرو، مهدی آگاهی، مونا مستوفی، امیرعلی مالکی و... اشاره کرد.

کد مطلب 992014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها