به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم توسط کارگردان در استودیو عروج فیلم از نیمه گذشته است و صداگذاری به زودی آغاز خواهد شد. "چیزهایی هست که نمی‌دانی" تجربه متفاوتی در سینمای ایران است. در اولین ساخته بلند سینمایی فردین صاحب‌الزمانی علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی بازی کردند.





"چیزهایی هست که نمی‌دانی" توسط منیژه حکمت با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند تجربی تهیه‌ شده و درباره علی راننده آژانسی است که از درگیر شدن با هر ماجرایی دوری می‌کند. سیما، همکلاس قدیمی، هنوز تلاش می‌کند دوستی سال‌های دور را زنده کند و او را از انزوا درآورد. در میان مسافرهای ثابت علی، زن جوانی است که اتفاقاتی در طول راه، آن‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: فردین صاحب زمانی، پیام یزدانیان، مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مدیر تولید: جعفر عروجی، صدابردار: احمد اردلان، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، طراح چهره پردازی: فاطمه کمالی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: بهروز شعیبی، عکس: بهادر نعمتی، از دیگر بازیگران نیز می‌توان به مهدی بجستانی، مریم کاظمی، حسام نورانی، نسیم امیرخسرو، مهدی آگاهی، مونا مستوفی، امیرعلی مالکی و... اشاره کرد.