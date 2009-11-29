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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

مهر کسب اطلاع کرد:

آغاز دور جدید تغییر مدیران پالایشگاه‌های گاز کشور

دور جدید تغییرات مدیریتی شرکت ملی گاز ایران با جابه جایی برخی از مدیران شرکتهای پالایش گاز و مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت گاز آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین گردهمایی مدیران شرکتهای پالایش گاز از صبح امروز با حضور جواد اوجی معاون و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تهران آغاز شده است.

گفته می شود پس از برگزاری این نشست، قرار است با تغییر محمدباقر بان، مدیر جدید هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران انتخاب شود.

در همین حال از عبدالرسول رزاقی مدیرعامل پالایشگاه گاز فجرجم و مسعود حسنی مدیرعامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد به عنوان مدیر جدید هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت گاز یاد می شود.

هفته گذشته نیز با حکم جواد اوجی معاون وزیر نفت مصطفی کشکولی به عنوان معاون جدید مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران جانشین محمد رضا غروی شده بود.

همچنین با انتصاب معاون جدید مدیرعامل شرکت گاز تاکنون مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز مشخص نشده است که از مجتبی شیخ بهایی مدیر فعلی منطقه 4 شرکت انتقال گاز ایران به عنوان یکی از کاندیدای مدیریت گازرسانی شرکت گاز یاد می شود.

کد مطلب 992016

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