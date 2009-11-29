شاخص کل بورس امروز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، شاخص آزاد شناور هم با 138 واحد کاهش، به 14 هزار و 968 واحد رسید. شاخص بازار اول نیز 54 پله پایین­تر ایستاد و عدد 9 هزار و 909 را تجربه کرد.

قطار شاخص بازار دوم هم سوت توقف خود را روی عدد 17 هزار و 49 نواخت تا نسبت به روز کاری پیش از آن 8/240 واحد عقب­تر باشد. شاخص صنعت هم با این قطار هم جهت شد و با کاهش 54 واحدی به 9 هزار و 314 واحد رسید.

همچنین در مبادلات امروز بازار، سهام­داران 50 میلیون سهم را به ارزش 109 میلیارد و 995 میلیون ریال در چهار هزار و 594 دفعه میان خود خرید و فروش کردند.

مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران در این مبادلات بیشترین حجم و ارزش را به خود اختصاص داد، به طوری که در این روز هشت میلیون و 21 هزار سهم مپنا به ارزش 18 میلیارد و 124 میلیون ریال در 487 دفعه میان سهام‌داران دادوستد شد.