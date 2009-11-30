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۹ آذر ۱۳۸۸، ۸:۴۳

جعفری در فیلم تلویزیونی "راه" بازی می‌کند

جعفری در فیلم تلویزیونی "راه" بازی می‌کند

بهناز جعفری در فیلم تلویزیونی "راه" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای به زودی شروع می‌شود. بابک حمیدیان، سیمین اسدی و عزیز ماکلی بازیگران این فیلم هستند. این فیلم برای نمایش در ایام محرم از شبکه یک ساخته می‌شود. فیلمنامه این فیلم را هومان فاضل نوشته است.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: مرتضی پورصمدی، صدابردار: محمد صالحی، طراحی صحنه و لباس: محمدهادی فدوی، چهره‌پرداز: مریم سنجرانی، تهیه‌کننده: علیرضا سبط احمدی.

تصویربرداری "راه" 30 جلسه طول می‌کشد، کاوه سجادی حسینی فیلم‌های تلویزیونی "صبح فردا" و "فیلمساز کوچک" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 992022

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