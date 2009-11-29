مرفاوی عکاسان را به خبرچینی استقلال متهم کرد/ حضور یک تماشاگر!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که عصر شنبه در دیداری جنجالی و پرحاشیه با نتیجه 3 بر 2 نتیجه را به پیکان قزوین واگذار کرد، عصر یکشنبه دور جدید تمریناتش را برای دیدار با سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهید دستگردی آغاز کرد.

در شروع این تمرین صمد مرفاوی برخلاق روزهای گذشته بازیکنان را به میانه زمین برد و زمانی که عکاسان قصد نزدیک شدن به محل جلسه را داشتند مرفاوی آنها را به خبرچینی برای رسانه هایشان متهم کرد و خواهان ترک زمین از سوی نمایندگان رسانه ها شد.

در این تمرین مرفاوی 15 دقیقه بازیکنان را در میانه های زمین نگه داشت و برای آنها صحبت کرد. این جلسه سرپایی در شرایطی برگزار شد که گفته می شود روز شنبه و در رختکن درگیریهایی بین مرفاوی و برخی بازیکنان این تیم صورت گرفته است.

* امیدرضا روانخواه ، بیژن کوشکی و کیانوش رحمتی به دلیل مصدومیت همچنان غایب تمرینات هستند.

* شکست مقابل پیکان قزوین روی تماشاگران تاثیر گذاشته بود به گونه ای که امروز فقط یک تماشاگر برای تماشای تمرین استقلال به ورزشگاه دستگردی آمده بود.

* سید مهدی سید صالحی مهاجم استقلال پس از رفع مصدومیتش دوباره به جمع بازیکنان بازگشت.

تیم فوتبال استقلال در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر روز شنبه - 14 آذر - در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف سپاهان خواهد رفت.