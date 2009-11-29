احتمال حرکت ایران به سمت غنی سازی 20 درصد زیر نظر آژانس

کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پاسخ و واکنش ایران نسبت به قطعنامه اخیر شورای حکام، اظهارداشت: ما در این زمینه همه گزینه ها را بر روی میز داریم.

وی افزود: اگر قرار باشد سوخت راکتور تهران که یک راکتور تحقیقاتی است و مصارف پزشکی، بهداشتی و دارویی دارد، تامین نشود، جمهوری اسلامی ایران به سمت غنی سازی 20درصد با نظارت آژانس، پیش خواهد رفت.

جلالی در پاسخ به این سئوال که آیا طرح موضوع کاهش همکاری ها با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: باید کار کارشناسی لازم درباره چگونگی عملی کردن موضوع کاهش سطح همکاری ها با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که درباره موضوع کاهش سطح همکاری ها دولت باید موضوع را بررسی همه جانبه کند و پس از آن به نتیجه ای در خصوص چگونگی ادامه همکاری ها با آژانس برسیم.