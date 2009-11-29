آموزشهای امداد و نجات باید به صورت مستمر در مدارس ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بهزاد پورمحمد بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه مانور سراسری امداد و نجات و پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران در ساری افزود: سالهاست که در ایران و سایر کشورهای زلزله خیز جهان شاهد تکرار سناریوی زلزله بوده و هستیم، سناریویی که با خواب و بی خیالی شروع شده و با خواب و بی خیالی پایان می یابد.

پورمحمد با بیان اینکه در بین افراد جامعه، دانش آموزان چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروه های جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند، یادآور شد: آموزش و مانورهای مداوم و مستمر برای این افراد جهت آمادگی در برابر زلزله، به عنوان حلقه ای گم شده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است.

به گفته وی، دولت در امر مدیریت بحران دارای منابع محدودی از نظر نیرو و امکانات بوده بنابراین با آموزش و برگزاری مانورهای مستمر و هدفمند در مدارس برای دانش آموزان، می توان آنها را جهت مقابله در برابر زلزله، خودامدادی و دگر امدادی و نیز پیشگیری از زلزله در محیط مدرسه و منزل آماده کرد.

پورمحمد مهمترین گام در مدیریت بحران زلزله در مدارس را آموزش لزوما برای بالا بردن دانش و آگاهی عمومی دانش آموزان دانست و افزود: با شبیه سازی صحنه زلزله های گذشته و انجام تمرینات و مانورهای دوره ای و مداوم در مدارس و مراکز آموزشی توسط دانش آموزان و نیز ارزیابی نتایج حاصله از آن و شناسایی نقاط ضعف و قوت و با بهره گیری از تجربه افراد مجرب، در کاهش مخاطرات زلزله می توان بسیار موثر بود.

مدیرکل اسبق بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران گفت: آموزش در خصوص زلزله تجربه ای است مبتنی بر یادگیری که می تواند عملکرد دانش آموزان را به هنگام زلزله، قبل و پس از آن سامان دهد.

وی بیان داشت: به طور کلی آموزش در مدارس به منظور ایجاد تغییرات به نسبت ماندگاری در رفتار دانش آموزان صورت می گیرد، تا آنها بتوانند توانایی های خودشان را برای انجام اقدامات مناسب، در هنگام زلزله، قبل و بعد از آن بهبود ببخشند و به بیانی آن را تقویت کنند.

پورمحمد تاکید کرد: با ارتقای سطح آموزش و بازنگری مطالب آموزشی در مورد زلزله می توان آمادگی، شناخت و ادراک صحیح دانش آموزان و کادر آموزشی را از زلزله و خطراتی که محیط تحصیل و زندگی آنها را تهدید می کند، تقویت و در واقع راهکارها، روشهای ایمنی، کنترل و کاهش خطرات زلزله را به آنها یاد داد.

وی بیان داشت: شناخت و درک صحیحی از زلزله های گذشته، مخاطرات و ویژگی های گوناگون آن می تواند راهنمای مناسبی برای دانش آموزان و سایر مردم در پیشگیری از عواقب ناگوار زلزله و آمادگی آنها برای مقابله با آن باشد.

وی یادآور شد: در واقع آموزش در خصوص زلزله در مدارس، یکی از روشهای مداخله در کاهش مخاطرات زلزله محسوب می شود.

وی در مورد مزایای اجرای مانورهای زلزله در مدارس گفت: مانور در مدارس می تواند شبیه سازی یک شرایط بحرانی بوده و شامل مجموعه ای از تمرینها و ممارستهایی باشد که برای ارزیابی برنامه های تدوین شده جهت مقابله و مواجهه با زلزله در مدارس به کار می رود.

پورمحمد بیان داشت: به هنگام مانور در مدارس دانش آموزان در شرایط حادثه قرار گرفته و همین امر باعث می شود که شیوه رویارویی با زلزله را که از پیش با استفاده از روشهای علمی و نتیجه بخش تدوین شده و مورد ارزیابی نیز قرار گرفته را بیاموزند.

وی یادآور شد: جدی گرفتن، هدفمند بودن، تداوم و استمرار مانور های زلزله در مدارس و افزایش کیفی و کمی آنها به ویژه در مناطق و نقاط زلزله خیز، همواره می تواند به عنوان یک موضوع مهم در برنامه های کاری مراکز آموزشی قرار گیرد.

این مسئول مرکز لرزه شناسی مازندران گفت: بدون شک توجه به مانورهای زلزله با درنظر گرفتن وضعیت طبیعی و غیر طبیعی منطقه مانور و نیزمولفه های فرهنگی و نیروی انسانی محل برگزاری مانور می تواند، در کاهش تلفات انسانی ناشی از زلزله بسیار مؤثر باشد.

وی تاکید کرد: مانور در مدارس باید به صورت برنامه ای همیشگی، مستمر و مداوم بوده و به طور واقعی و جدی اجرا شود.