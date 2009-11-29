چالشهای پیشروی پالایشگاههای گاز در آستانه زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر بان امروز در ششمین گردهمایی مدیران شرکتهای پالایش گاز درباره آخرین وضعیت پالایش گاز طبیعی در کشور، اظهار کرد: بهینه سازی فرآیند تولید گاز، محصولات گازی و تولید محصولات جانبی گاز بر اساس ظرفیت حداکثری تولید گاز از دیگر استراتژیهای کلان مورد توجه در حوزه پالایش گاز کشور است.

وی با بیان اینکه هم اکنون حداکثر میزان دریافت گاز از بخش بالادستی روزانه 551 میلیون متر مکعب است، تصریح کرد: همچنین دریافت فعلی گاز پالایشگاهها از بخش بالادستی حدود 467 میلیون متر مکعب در روز است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت گاز همچنین با بیان اینکه میزان ارسال کنونی گاز از پالایشگاهها به شبکه انتقال 437 میلیون متر مکعب در روز است یادآور شد: تحویل گاز از سوی پالایشگاههای داخلی به شبکه مصرف تا سقف 467 میلیون متر مکعب در روز قابل افزایش خواهد بود.

بان تامین آب و برق پشتیبان در برخی از شرکتهای پالایشی را یکی از چالشهای موجور در بخش پالایش گاز کشور عنوان کرد و یادآور شد: کمبود قطعات یدکی، تجهیزات جانبی و تامین به موقع منابع مالی از دیگر مشکلات پیشروی توسعه ظرفیت پالایش گاز طبیعی در کشور است.

