پایان آذرماه مهلت ارسال مدارک نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام عزیز محمدی در نامه ای که امروز از سوی کمیته لیگ قهرمانان آسیا به فدراسیون فوتبال ارسال شد ، زمان و مدارک مورد نیاز برای تیم های شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد.

وی اضافه کرد : بر این اساس سازمان لیگ برتر نیز فرم های شرکت در مسابقات را بصورت نامه الکترونیکی برای تیم های ایرانی حاضر در فصل جدید این رقابتها ارسال کرد.

عزیز محمدی یادآور شد: براساس نامه AFC مدارک تیم های شرکت کننده در فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را فهرست کامل اسامی بازیکنان، عکس و پاسپورت بازیکنان و اعضای کادر فنی، کارت ملی، فرم قرارداد معتبر بازیکنان اعلام کرد.

رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: به 4 باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان آسیا شامل ؛ سپاهان ، استقلال ، ذوب آهن و مس کرمان تا پایان آذرماه فرصت دارند تا مدارک خود را در اختیار سازمان لیگ قرار دهند تا از این طریق به کمیته لیگ قهرمانان آسیا ارسال شود.