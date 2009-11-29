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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

بازدید معاون سینمایی وزیر ارشاد از استودیو فیلمسازی بهمن

جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد صبح امروز به همراه برخی مدیران سینمایی و سینماگران از استودیو فیلمسازی بهمن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار قسمت‌های مختلف استودیو مورد بازدید قرار گرفت و مسئولین استودیو درباره تجهیز و بازسازی آن به معاون سینمایی توضیح دادند. بهمن مجهزترین مجموعه خصوصی صدای دالبی S.R و کارکرد دالبی دیجیتال تا مرحله میکس اولیه است.

در این دیدار شمقدری از مسعود بهنام مدیر استودیو بهمن تقدیر کرد. منوچهر محمدی، سیدضیا هاشمی، همایون اسعدیان، سیامک شایقی، ابوالحسن داودی، کامران قدکچیان، بیتا منصوری، فرشته طائرپور، منوچهر شاهسواری، سعید شهرام، مجتبی راعی، علی روئین‌تن، محمد بانکی، امیر بدیع، سیدغلامرضا موسوی و جمعی از مدیران معاونت سینمایی در این دیدار حضور داشتند.

کد مطلب 992044

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