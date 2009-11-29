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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

شهروندان کرجی 100 میلیون تومان کتاب خریداری کردند

شهروندان کرجی 100 میلیون تومان کتاب خریداری کردند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر اداره ارشاد کرج گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در کرج شهروندان کرجی 100 میلیون تومان کتاب خریداری کردند.

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در طول این نمایشگاه استانی باغ کتاب در کرج شهروندان حدود 100 میلیون تومان کتاب خریداری کردند و در مجموع نیز بیش از 30 هزار نفر از این نمایشگاه دیدار کردند.

وی اضافه کرد: نمایشگاه کتاب زمینه دسترسی مردم به کتاب را آسانتر می کند و به همین علت باید به برگزاری چنین نمایشگاه هایی بیش از پیش اهتمام ورزید.

این مسئول خاطرنشان کرد: میزان استقبال و بازدید مردم از نمایشگاه حاکی از کثرت قشر کتابخوان در این کلانشهر دارد که باید تسهیلات لازم برای در دسترس قراردادن آسان کتاب برای شهروندان فراهم شود و سرانه مطالعه در این شهرستان به حد استاندارد خود برسد.

وی بیان داشت: اگر همزمانی برپایی این نمایشگاه با نمایشگاه های محلی در هفته کتاب نبود، ‌به طور قطع شمار بازدیدکنندگان رو به فزونی می رفت.

عسگری خاطرنشان کرد: 40 درصد تخفیف، حضور 144 ناشر برجسته و مطرح کشوری و تنوع کتابها در موضوعهای گوناگون همانند دینی و مذهبی، حکمت و فلسفه، علمی و آموزشی، معماری، موسیقی، داستان و رمان، تاریخ و همچنین قصه های کودکانه از مهمترین دلایل استقبال شهروندان کرجی از این نمایشگاه به شمار می رود.

وی یادآور شد: استقبال پرشور مردم از این نمایشگاه نویدبخش حرکتی مثبت در جهت مطرح ساختن چهره فرهنگی این کلانشهر و فرهنگ دوستی مردم آن است.

نمایشگاه بزرگ کتاب استان با عنوان "باغ کتاب"‌در کرج از 26 آبان ماه جاری تا دوم آذرماه در مجتمع پارسیان کرج برگزار شد.

کد مطلب 992047

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