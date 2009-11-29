شهروندان کرجی 100 میلیون تومان کتاب خریداری کردند

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در طول این نمایشگاه استانی باغ کتاب در کرج شهروندان حدود 100 میلیون تومان کتاب خریداری کردند و در مجموع نیز بیش از 30 هزار نفر از این نمایشگاه دیدار کردند.

وی اضافه کرد: نمایشگاه کتاب زمینه دسترسی مردم به کتاب را آسانتر می کند و به همین علت باید به برگزاری چنین نمایشگاه هایی بیش از پیش اهتمام ورزید.

این مسئول خاطرنشان کرد: میزان استقبال و بازدید مردم از نمایشگاه حاکی از کثرت قشر کتابخوان در این کلانشهر دارد که باید تسهیلات لازم برای در دسترس قراردادن آسان کتاب برای شهروندان فراهم شود و سرانه مطالعه در این شهرستان به حد استاندارد خود برسد.

وی بیان داشت: اگر همزمانی برپایی این نمایشگاه با نمایشگاه های محلی در هفته کتاب نبود، ‌به طور قطع شمار بازدیدکنندگان رو به فزونی می رفت.

عسگری خاطرنشان کرد: 40 درصد تخفیف، حضور 144 ناشر برجسته و مطرح کشوری و تنوع کتابها در موضوعهای گوناگون همانند دینی و مذهبی، حکمت و فلسفه، علمی و آموزشی، معماری، موسیقی، داستان و رمان، تاریخ و همچنین قصه های کودکانه از مهمترین دلایل استقبال شهروندان کرجی از این نمایشگاه به شمار می رود.

وی یادآور شد: استقبال پرشور مردم از این نمایشگاه نویدبخش حرکتی مثبت در جهت مطرح ساختن چهره فرهنگی این کلانشهر و فرهنگ دوستی مردم آن است.

نمایشگاه بزرگ کتاب استان با عنوان "باغ کتاب"‌در کرج از 26 آبان ماه جاری تا دوم آذرماه در مجتمع پارسیان کرج برگزار شد.