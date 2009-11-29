کامران صاحب پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی تیم فوتبال این باشگاه برابر استقلال ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: استقلال تیم بزرگی است اما در فوتبال تیم‌ها یک روز خوب دارند و یک روز بد که ما در روز خوب خود و با تلاش نفرات تیم توانستیم میزبان قدرتمندمان را شکست داده و 3 امتیاز ارزشمند مسابقه را از آن خود کنیم.

وی با بیان اینکه در لیگ امسال تیم‌ها اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند، در مورد اینکه استقلالی‌ها مشکلات داوری را عامل شکست تیمشان برابر پیکان دانستند، خاطرنشان کرد: معمولا پس از این شکست‌ها، همه دنبال توجیه باخت هستند اما چرا هیچکس در مورد 2 گل دیگر پیکان و همچنین پنالتی بازیکنان استقلال روی سعید دقیقی در ابتدای مسابقه صحبت نمی کند.

مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین با تاکید بر اینکه اگر آن پنالتی اعلام می شد، شاید روند مسابقه تغییر می کرد، افزود: در بازی‌های پیشین هم چندین مرتبه گل‌های تیم ما مردود اعلام شد اما داوران را باید با اشتباهات و قوتش قبول کنند. مگر تیری هانری با دست به توپ ضربه نزد و همان توپ ایرلند را از حضور در جام جهانی محروم کرد، تمام این اشتباهات داوری جزو فوتبال است و همه باید آن را بپذیریم.

صاحب پناه در مورد درخواست استقلالی‌ها از سازمان لیگ برای تکرار این مسابقه واکنشی از خود نشان نداد ولی اظهار داشت: ما یکبار دیگر در بازی برگشت و در قزوین استقلال را شکست خواهیم داد تا نشان دهیم شایسته پیروزی در این مسابقه بودیم.

وی با تاکید بر اینکه پیکان تیم جوان، بی ادعا و بدون حاشیه ای‌است، تصریح کرد: قطعا با تجربه ای که بازیکنان تیم در نیم فصل نخست لیگ برتر بدست آوردند، در نیم فصل دوم می توانیم نتایج به مراتب بهتری را در مسابقات کسب کنیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین در پایان با ابراز رضایت از عملکرد کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال پیکان در نیم فصل نخست لیگ برتر، گفت: تمام تلاش ما این است در نیم فصل دوم نه تنها جایگاه خود را در رده سوم حفظ کرده، بلکه به رده‌های بالاتر جدول رده بندی هم صعود کنیم.

تیم فوتبال پیکان قزوین در پایان نیم فصل نخست رقابت‌های نهمین دوره لیگ برتر با کسب 28 امتیاز که حاصل 7 پیروزی، 7 تساوی و 3 شکست بود، در جایگاه سوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفت.