70 هزار تن ماهی دریایی و پرورشی به بازار مازندران عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل ، حسن حبیب نژاد بعداز ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران شیلات شهرستانهای استان افزود: با توجه به شرایط مساعد جوی در سال جاری و نگاه توسعه ای به فعالیتهای شیلاتی، پیش بینی می شود که حدود 70 هزار تن ماهی اعم از دریایی و پرورشی را در استان تولید و به بازار عرضه شود.

وی خاطرنشان کرد: 13 درصد تولید آبزیان کشور توسط آبزی پروران و فعالان شیلاتی مازندران تولید که باید تلاش شود تا با شناسایی ظرفیتهای شیلاتی بالقوه در سطح استان، جایگاه شیلات مازندران ر ادر تولید آبزیان ارتقا دهیم.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه این اداره کل افزایش تولید آبزیان را در کنار حفظ محیط زیست خواستار است، افزود: در راستای اصل 44 اداره کل شیلات استان نیز وظایف تصدی گری را به تشکلها و بخش خصوصی باید واگذار کنند.

حبیب نژاد با تاکید بر اطلاع رسانی جامع از سوی شیلات شهرستانها در خصوص فعالیتهای شیلاتی و توجه جدی مسئولان شیلات در رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع، خدمت به مردم و رسیدگی سریع و صریح به درخواستهای آنان را رسالت مهم شیلات برشمرد.

وی عنوان کرد: هدف شیلات مازندران تولید محصول شیلاتی با کیفیت به مردم است و در این زمینه ضمن توجه به توسعه کمی به توسعه کیفی تولید نیز نگاه جامع داریم چرا که هدف ما رشد متوازن و منطقی فعالیتهای شیلاتی بوده است.