نیروی دریایی پاسخگوی هرگونه تحرکات و تهدیدات علیه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندهان و پرسنل نیروی دریای مستقر در استان، افزود: با توجه به چند هزار کیلومتر ساحل و مرز آبی در شمال، جنوب و شرق در کشور حضور نیروی دریایی در منطقه از حساسیت بسیار بالای برخوردار است.

وی ادامه داد: نقش نیروی دریایی چه در دفاع مقدس و چه در برهه کنونی نقش زرینی داشته و دارد که توانسته با حضور خود در عرصه های بین المللی و مبارزه با دزدان دریایی موفقیتهای زیادی را کسب کند.

آیت الله قربانی همچنین افزود: نیروی دریایی در نخستین روزهای جنگ با شجاعت تمام در مقابل دشمن بعثی مقاومت کردند و امروز نیز اجازه هیچگونه تجاوزی را به دشمنان نخواهد دارد.

وی گفت: هفت آذر سرآغاز تبلور ایثار، و جانفشانی نیروی دریایی در مقابل دشمن بعثی در آبهای خلیج فارس بود که دریادلان سلحشور با دستیابی به اهداف عالی اقتدار خود را به دشمنان نشان دادند.

امام جمعه رشت در ادامه با بیان اینکه در گذشته امکانات و تجهیزات آموزشی نیروی دریایی با هزینه هنگفت خارج از کشور تامین می‌شود، یاد آورشد: تمامی امکانات و تجهیزات این نیرو امروز در داخل کشور تولید می ‌شود.