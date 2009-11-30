حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر از تلاش وزارت کار و امور اجتماعی برای حرفه ای شدن شرکت‌های خدماتی، تامین نیروی انسانی و کاریابیها خبر داد و گفت: حرفه ای شدن کاریابی‌ها می تواند باعث شود تا در زمان مراجعه کارجو به این مراکز، فرد جویای کار احساس پناه داشته باشد.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: وزارت کار و امور اجتماعی از دفاتر کاریابی که از مردم پول می گیرند ولی برای آنها کار پیدا نمی کنند حمایت نمی کند و به این نوع مراکز کاریابی مجوز تاسیس داده نمی شود.

حاجی عبدالوهاب با بیان اینکه قرار بر این نیست که کاریابی‌ها فقط دستمزد بگیرند و کاری انجام نشود، افزود: با این حال برای کاریابی‌های فعال تنوع درآمد را دنبال می کنیم و در این بخش مشغول به کار هستیم.

وی در ادامه همچنین از تهیه دستورالعمل تنوع دستمزد کاریابی‌ها نیز خبر داد و گفت: همه کاریابی‌ها باید بتوانند علاوه بر فعالیت در بخش شناسایی فرصت‌های شغلی به یک بنگاه اقتصادی نیز تبدیل شوند.

معاون وزیر کار یکی از مهم ترین مواردی که باید در شناسایی فرصت‌های شغلی مدنظر قرار گیرد را جمع آوری آمار و اطلاعات درست و قابل استناد دانست و بیان داشت: با برخی دستگاه‌ها از جمله مرکزآمارهماهنگی‌هایی انجام دادیم که یکسری امور به آنها واگذار شود که به ازای آن درآمدی را هم کسب کنند.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه بازار کار باید تا جایی که ممکن است به آمارثبتی متکی شود، تصریح کرد: تا زمانی که صرفا بر اساس نمونه گیری ها عمل شود و با توجه به یک سرشماری 10 ساله تصمیم گیری کنیم، در برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار موفق نخواهیم بود.

حاجی عبدالوهاب در پایان سخنانش اظهار داشت: هم اکنون از تنوع مراکز دانشگاهی، استعدادها و نوع تخصص دانشجویان اطلاعاتی در دست نیست.

وی گفت: ما به دنبال این هستیم که براساس منشور کاری وزیر کار، در اطلاعات بازار کار به شکل تخصصی تر ورود کنیم و با جهت گیری خدمت رسانی به جامعه، بتوانیم از این طریق به مردم خدمات ارائه کنیم.