کاهش دستمزد زنان در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی دی ولت، به گزارش کمیسیون اجتماعی اتحادیه اروپا زنان شاغل در این اتحادیه طی سال گذشته میلادی بطور متوسط 4/17درصد کمتر از مردان درآمد داشته اند. نکته قابل تامل این که میزان یاد شده در سال پیش از آن 15درصد بوده است.

این در حالی است که تفاوت فاحش بین میزان دستمزدهای زنان با مردان در کشوری مانند آلمان نیز به چشم می خورد.."ولادیمیر اشپیدلا" کمیسیونر اجتماعی اتحادیه اروپا در گفتگو با هفته نامه آلمانی دی ولت گفت: در حالیکه در سال 2007 تفاوت میزان دستمزد زنان شاغل آلمان نسبت به مردان 22 درصد بوده است، این میزان در سال گذشته میلادی به 23 درصد رسیده است.

اشپیدلا تاکید کرد تفاوت در میزان دستمزدها به نوع کارها و زمان اختصاص یافته به آن نیز بستگی دارد و لزوما به انجام کارهای مشابه توسط زنان و مردان مربوط نمی شود. به گفته این مقام اروپایی با توجه به ارقام یاد شده آلمان کماکان جزو کشورهایی است که در آن شکاف زیادی میان دستمزدهای زنان و مردان شاغل وجود دارد.

به گفته اشپیدلا در اتحادیه اروپا این فاصله تنها در کشورهایی مانند اتریش، هلند، قبرس، جمهوری چک و استونی بیشتر از آلمان است.

با این حال وی از کارفرمایان اروپایی خواست در برابر انجام کار مشابه توسط کارگران خود از هر جنسی، دستمزدی یکسان به آنان پرداخت نمایند. کمیسیونر اجتماعی اتحادیه اروپا انجام این امر از سوی کارفرمایان را عامل مهمی برای کمک به زنان شاغل در شرایط بحرانی کنونی ارزیابی کرد.