جلسه معارفه سرپرست فدراسیون تنیس روی میز برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که در محل فدراسیون تنیس روی میز و در غیاب شاهرخ شهنازی رئیس پیشین این فدراسیون برگزار شد، محمد حسن عالمی رئیس دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی و نماینده سازمان تربیت بدنی، محمد زارع پور را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون تنیس روی میز معرفی کرد.

دراین نشست که قارداشی دبیر و جمعی از مسئولان و ورزشکاران فدراسیون تنیس روی میز شرکت داشتند، سرپرست جدید این فدراسیون از تمامی خانواده تنیس روی میز خواست تا با همدلی و همراهی به پیشرفت و توسعه این رشته در کشور کمک کنند.

زارع پور اشکذری که هفته گذشته با حکم علی سعیدلو به عنوان سرپرست جدید فدراسیون تنیس روی میز معرفی شد، از اسفندماه سال 86 عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز بوده و از سال 84 نیز ریاست هیئت پینگ پنگ جزیره کیش را برعهده داشته است. وی هم اکنون عضو هیئت مدیره شرکت رایان سایپا و معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپاست.