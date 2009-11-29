اسامی داوران مسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران قضاوت کننده در مسابقات مقدماتی جوانان آسیا در گروه D که از تاریخ 17 الی 25 آذرماه در ورزشگاه تختی برگزار می شود، اعلام شد. براین اساس، اسامی ناظران داوری و مسابقات و داوران و کمک داوران این رقابتها به شرح زیر است:
ناظران مسابقات: عباس کمال عبدالرزاق محمد از بحرین و رشید محبوب دوساری از قطر
ناظر داوری: روسامه جیند امای از تایلند
داوران: ابولوم خلف موسی محمد از اردن، دمیتری ماشنتسف از قرقیزستان، بانجار محمد الدوساری از قطر، دیلووارشوخ اورزوف از تاجیکستان و علی صالح مختار ال یاریمی از یمن
کمک داوران: صایف قیاد احمد انعام از یمن، محمد صالح از اردن، بهادر کوچکاروف از قرقیزستان، راشید حسن از قطر، سلطان ولید المنای از قطر و کریموف کوربونما خماد از تاجیکستان
برنامه رقابت این گروه به شرح زیر است:
سه شنبه - 17/9/88
* ایران - لبنان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تهران
* پاکستان - ترکمنستان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تهران
پنجشنبه - 19/9/88
* ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تهران
* پاکستان - لبنان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تهران
شنبه - 21/9/88
* ازبکستان - پاکستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تهران
* ایران - ترکمنستان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تهران
دوشنبه - 23/9/88
* ایران - پاکستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تهران
* لبنان - ازبکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تهران
چهارشنبه - 25/9/88
* ترکمنستان - لبنان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تهران
* ایران - ازبکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تهران
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