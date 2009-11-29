  1. استانها
  2. کرمان
۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۰

طرح برخورد با مسافربرهای شخصی در کرمان آغاز شد

طرح برخورد با مسافربرهای شخصی در کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان با اشاره به وجود دو هزار و 500 خودرو در ناوگان مسافربری کرمان از آغاز طرح بهبود وضعیت حمل و نقل و برخورد با مسافربرهای شخصی در کرمان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی انجم شعاع عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز طرح بهبود وضعیت حمل و نقل شهری و برون شهری در کرمان و برخورد شدید با مسافربرهای شخصی خبر داد.

وی افزود: در استان کرمان نزدیک به دو هزار و 500 خودرو در سیستم حمل و نقل شهری درحال فعالیت هستند که با توجه به وسعت و جمعیت استان کرمان به صورت نسبی، کرمان از لحاظ حجم ناوگان حمل و نقل رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

فرماندار کرمان اضافه کرد: در این طرح پلیس راه و اداره کل پایانه های مسافربری و شرکتهای خصوصی مشارکت دارند.

انجم شعاع با اشاره به لزوم نظم در کنار امنیت و تضمین کاری برای رانندگان، خاطر نشان کرد: برای سرمایه گذاری در هر حوزه باید نظم و امنیت محیا باشد تا در نهایت امنیت سرمایه گذاری تضمین شود.

فرماندار کرمان عنوان کرد: مسافربرهای شخصی با ورود به حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری موجب بی نظمی و افزایش نرخ حمل و نقل می شوند.

وی گفت: در راستای اجرای طرح ساماندهی مسافربری، ایستگاه حمل رایگان مسافر برون شهری در ابتدای بلوار شهید صدوقی به سمت سه راه سیلو تا زمان انتقال کامل تمام شرکتهای مسافربری به محل پایانه جامع مسافربری، احداث و حمل و نقل مسافر را انجام خواهد داد.

کد مطلب 992077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها