خواهان گفتگوی سازنده با هند هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ، "شاه محمود قریشی" وزیر خارجه پاکستان طی سخنانی از آمادگی کشورش برای انجام گفتگوهای سازنده با دولت هند در راستای حل اختلافات دو کشور خبر داد.

وی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیون هندی افزود که پیشتر این مطلب را با همتای هندی خود در میان گذاشته اما تا کنون پاسخی از سوی دهلی نو دریافت نکرده است.

قریشی با اشاره به مناقشات دو کشور در مورد حملات تروریستی سال گذشته در بمبئی خاطرنشان کرد که اسلام آباد تمام تلاش خود را برای دستگیری و محاکمه عاملان این حملات انجام داده است. وی در عین حال از دهلی نو بدلیل پاره ای از اقدامات در رابطه با این پرونده انتقاد کرد.

وزیر خارجه پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که هدف اصلی کشورش برای گفتگو با هند پایان دادن به اختلافها و از سر گیری مناسبات دو جانبه و نه صرفا یک نشست تشریفاتی به همراه گرفتن عکسهای یادگاری است.

خاطرنشان می شود قریشی هفته پیش اعلام کرد که کشورش شواهد محکمی حاکی از دخالت هند در نواحی قبیله ای بلوچستان در دست دارد. وی تاکید کرد: پاکستان در حال جمع آوری شواهد و دلایل عینی علیه دخالت های هند در این مناطق است.