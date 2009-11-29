پنجمین جشنواره فیلم رویش فردا در مشهد آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد رفاهی عصر یکشنبه در حوزه هنری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: پنجمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دینی رویش از نهم تا دوازده آذرماه در سینما هویزه مشهد برگزار می شود.

قائم مقام جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش تصریح کرد: سالنهای نسترن و یاسمن سینما هویزه مشهد از ساعت 9 صبح تا 20 میزبان آثار به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: فیلمهای کوتاه دینی این جشنواره در یک بخش به نمایش گذاشته می شود و در بخش بعدی تکرار فیلم در سیانس دیگر پخش می شود و سپس در ساعتی مشخص با حضور کارگردان، فیلم مربوطه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، ضمن اینکه بخش مرور آثار بین الملل این جشنواره در ساعت معین به اجرا در می آید.

وی به اسامی داوران شرکت کننده در جشنواره رویش اشاره کرد و اظهار داشت: مهرداد اسکویی، سید رضا میر کریمی، مجتبی راعی، هادی صادقی و گلپایگانی جزء داوران بخش انتخاب فیلم این جشنواره هستند و مجید مجیدی به عنوان میهمان ویژه در مراسم اختتامیه حضور خواهد داشت.

سرپرست حوزه هنری خراسان رضوی تصریح کرد: اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش، 12 آذرماه، ساعت 19 در سالن همایش های صداوسیمای خراسان رضوی برگزار می شود.

