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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۴

دهمرده:

نقد طرح آمایش سرزمین در رسیدن به نتایج واقعی کمک می کند

نقد طرح آمایش سرزمین در رسیدن به نتایج واقعی کمک می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان با تاکید بر لزوم واقعی بودن نتایح طرح آمایش سرزمین بر نقد و بررسی این طرح تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده عصر یکشنبه در کارگروه طرح آمایش در کرمان اظهار داشت: پیشرفت طرح آمایش سرزمین در کرمان قابل قبول است اما باید به گونه ای کار شود که اطلاعات این طرح دقیق و کاملا برپایه واقعیت باشد.

وی افزود: کارشناسان و نخبگان باید با ارائه نقد و بررسی های منصفانه را در راستای بهبود نتایج اطلاعات این طرح پیشنهادات منطقی ارائه دهند زیرا این طرح در آینده در برنامه ریزی های زمانبندی شده استان نقش بسیار موثر ایفاء خواهد کرد.

دهمرده گفت: دقت و بررسی بیشتر در مطالعات و جمع آوری آمارها در واقعی شدن نتایج تاثیر خواهد گذاشت، و اصول برنامه ریزی استان در آینده برپایه اطلاعات این طرح صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به گذشت یک سال از زمان آغاز این طرح در کرمان خاطر نشان کرد: این طرح در واقع پایه تصمیم گیریهای استان در آینده خواهد بود.

استاندار کرمان بر خرد جمعی و مشارکت نخبگان و مسئولان در اجرای طرح آمایش سرزمین و رسیدن به نتایج واقعی و صحیح را مورد تاکید قرارداد.

کد مطلب 992085

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