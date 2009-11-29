برای آزادی شالیت کارهای زیادی باید انجام گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، یک منبع آگاه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خاطر نشان کرد که هنوز کارهای زیادی مانده که باید پیش از آغاز عملیات مبادله نظامی صهیونیست با اسرای فلسطینی، انجام گیرد.

وی در ادامه سخنان خود گفت هر دو طرف مذاکره و نیز میانجیگر آلمانی کارهایی دارند که پیش از نهایی شدن این مبادله باید تکمیل شود. به گفته این مقام حماس تا پیش از سفر قریب الوقوع "بنیامین نتانیاهو" به آلمان نمی توان بطور قطعی از موفقیت این مذاکرات سخن گفت.

این در حالی است که طرف فلسطینی در حال حاضر منتظر دریافت پاسخ نهایی رژیم صهیونیستی به میانجیگر آلمانی در رابطه با جزئیات توافق احتمالی است. در همین حال گزارشها از وجود اختلافاتی بین طرفین مذاکره در مورد این جزئیات حکایت دارد.

در همین رابطه "محمود الزهار" عضو برجسته دفتر سیاسی حماس امروز (یکشنبه) در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط ضمن عدم اشاره به جزئیات مسئله تبادل اسرا گفت: درصورتی که اسرائیل درمسئله آزادی برغوثی و سعدات کارشکنی کند، ما نیز از انجام این مبادله خودداری می کنیم.

"مروان البرغوثی" (از رهبران فتح) و "احمد سعدات" دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین از شخصیت های برجسته فلسطینی هستند که حماس تاکید بسیاری بر آزادی آنها در مذاکرات تبادل اسرا با نظامی صهیونیست (شالیت) دارد.