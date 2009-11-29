لزوم اجرائی شدن توافقات دو کشور / ثبات سیاست روسیه در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات طرفین با ابراز خشنودی از برگزاری هشتمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور، این اجلاس را چارچوب و ابزار مناسبی برای ترسیم راههای توسعه و تقویت همکاری های فی مابین درحوزه های حمل و نقل و ارتباطات ، انرژی و امور تجاری، اقتصادی و بانکی توصیف کردند.

متکی در این دیدار برگزاری کمیسیون مشترک را فرصتی مناسب برای مرور و تبادل نظر پیرامون تعیین چارچوب ها وراههای ارتقا سطح مناسبات و همکاری های تهران - مسکو در عرصه های مختلف اقتصادی، بازرگانی و تجاری خواند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اهمیت مشورتها و رایزنی های سیاسی در سطوح مختلف به عنوان بسترساز همکاری های اقتصادی، با توجه به جایگاه مهم و تاثیرگذار ایران و روسیه در منطقه و جهان، همکاری های جامع و درازمدت دو کشور را در حوزه های انرژی، نفت و گاز، حمل و نقل، ترانزیت کالا، تجارت، برگزاری نمایشگاههای بازرگانی برای شناسایی ظرفیت های متقابل، اجرای طرحهای مشترک، مشارکت و فعالیت شرکت های خصوصی دو کشور در فعالیت های اقتصادی، صنعتی و تجاری فی مابین، تسهیل رفت و آمد تجار و بازرگانان، توسعه صنعتی و گردشگری، کشاورزی، دامپروری و شیلات را در جهت منافع دو کشور، تحکیم پیوندهای فی مابین و افزایش حجم مبادلات تهران- مسکو مفید و سازنده ارزیابی کرد.

متکی ضرورت توسعه همکاری های چند جانبه دو کشور در منطقه را در جهت همگرائی بیشتر کشورهای منطقه و اعمال اراده سیاسی به منظور تحقق و اجرائی شدن توافقات و تفاهمات فی مابین را مورد تاکید قرار داد.

سرگی اشماتکف نیز در این ملاقات برگزاری کمیسیون مشترک را ابزاری مهم در توسعه همکاری ها خواند و افزود: برگزاری این اجلاس می تواند تحرک تازه ای در روابط دو کشور ایجاد نماید.

وی با اشاره به بحران مالی جهانی، روابط سیاسی تهران- مسکو را ممتاز خواند و گفت: با توجه به سیاست های مستقل ایران و روسیه، ما علاقمندیم روند همکاری ها را در تمامی زمینه ها ، شناسایی، تعیین و اجرائی نمائیم.

وزیر انرژی روسیه با اشاره به اینکه علیرغم مباحثی که پیرامون ایران مطرح می شود، یکی از اهداف مسکو حرکت به سمت همکاری های درازمدت و راهبردی با ایران است، افزود: سیاست روسیه در قبال ایران همچون گذشته ثابت بوده و ادامه خواهد یافت.

وی افزود: کارهای زیادی درعرصه های مختلف همکاری های دو کشور صورت گرفته و علاقمندیم در حوزه های انرژی، حمل و نقل از جمله استحصال و حمل و نقل هیدروکربن ها، امور صنعتی و عمرانی، طرح کریدور شمال- جنوب ، فعال تر شدن شرکت ها، امور بانکی و مالی، تجارت و بازرگانی و همکاری های چند جانبه را افزایش و توسعه بخشیم.

اشماتکف با تاکید بر اراده مقامات روسیه برای پیشبرد عملی مناسبات و همکاری های دو کشور، تصریح کرد: هیچ مانعی و مشکلی بر سر راه روابط راهبردی و درازمدت دو کشور وجود ندارد.

در این دیدار همچنین طرفین در خصوص همکاری های چندجانبه، میان کشورهای ساحلی دریای خزر گفتگو و تبادل نظر کردند.