احداث 10 سایت جدید غنی سازی صنعتی هسته ای در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این مصوبه دولت مکلف است تا شش ماه آینده احداث 5 سایت غنی سازی صنعتی جدید را آغاز کند و برای احداث 5 سایت دیگر غنی سازی مکان یابی و برنامه ریزی انجام داده باشد.

رئیس جمهور در جریان تصویب این قانون در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت اعلام کرد که ایران برای تامین 20 هزار مگاوات برق هسته ای طبق مصوبه مجلس تا سال 1404 به تاسیساتی برای نصب 500 هزار دستگاه سانتریفیوژ نیاز دارد.

احمدی نژاد درادامه اعلام کرد: البته سانتریفیوژهای جدیدی که در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است با ظرفیت بالاتر و با تعداد کمتر این کار را انجام می دهند که به محض به بهره برداری رسیدن آنها از این سانتریفیوژهای جدید استفاده می کنیم.

وی تاکید نمود که باید به جایی برسیم که 250 تا 300 تن سوخت در سال تولید کنیم و از سانتریفیوژهای جدید و با سرعت بالاتر بهره بگیریم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی از بررسی تولید سوخت 20 درصد در جلسه چهارشنبه این هفته دولت خبر داد و گفت: با همه دنیا از در دوستی و محبت برخورد می کنیم اما با کسی هم شوخی نداریم و اجازه نمی دهیم سر سوزنی از حق ملت ایران در جایی ضایع شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی هم درحاشیه جلسه دولت، این تصمیم هیئت وزیران را پاسخی محکم به حرکت ناپسند 1+5 در نشست اخیر شورای حکام توصیف کرد و گفت: ده سایت جدید غنی سازی ساخته خواهد شد.

علی اکبر صالحی در عین حال جمهوری اسلامی ایران را همچنان پایبند به تعهدات بین المللی خود دانست و افزود: به همان میزان که پیگیر حقوق خود هستیم به تعهدات بین المللی خود هم پایبندیم.

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.