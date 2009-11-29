تهدیدات و تحریم دشمنان علیه ایران کارساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی عصر یک‌شنبه در دیدار جمعی از فرماندهان هوا و فضا و نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: استکبار جهانی همواره به دنبال از بین بردن نظام اسلامی بود، آنها هیچ‌گاه خیر و صلاح ما را نمی‌خواهند، پس باید مقاومت و ایستادگی کنیم تا به هدف نهایی برسیم.



وی با توجه به تلاش کشورهای اروپایی در خصوص عدم دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای گفت: کشورهای اروپایی و در رأس آنها آمریکا در آژانس انرژی هسته‌ای هم علیه ایران بیانیه می‌دهند و هم خودشان تصمیم می‌گیرند که فعالیت‌های ایران را محکوم کنند و به زعم خود تحریماتی را علیه ایران به اجرا بگذارند.



این مرجع تقلید با اشاره به اینکه تهدیدات و تحریم آنها علیه ایران اسلامی کارساز نیست، خاطرنشان کرد: اگر همت بلند مردم ایران نبود، آمریکا قبل از اینکه بخواهد به عراق و افغانستان حمله کند به ایران حمله می‌کرد، زیرا کینه آمریکا از ایران بسیار است.



آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه افزود: مقاومت مردم غزه و لبنان نیز در مقابل حمله اسرائیل به سرزمین آنها ناشی از ایمان آنها است.



این مرجع تقلید به تفاوت بین انقلاب اسلامی با انقلاب‌های دیگر اشاره کرد و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست، زیرا آن انقلاب‌ها بر اساس امور مادی و دنیوی به وجود آمد ولی انقلاب اسلامی ایران بر اساس ایمان به خدا تحقق یافت.



وی در ادامه تصریح کرد: باید حیله‌ها و ترفندهای استکبار جهانی را بشناسیم و ما سی‌سال، تهدید استکبار جهانی را با صبر، استقامت و ایستادگی پاسخ دادیم.



وی همچنین در پایان به جایگاه قم در نشر معارف دینی تأکید کرد و گفت: قم پایگاه نشر معارف اهل‌بیت‌(ع) و اسلام است و صدای اسلام ناب محمدی از قم به سراسر جهان خواهد رسید.