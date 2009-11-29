مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور 14 آذر تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت مقرر کرد تا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری نسبت به اعلام تعطیلی روز شنبه هفته آینده مدارس و مراکز آموزش عالی اقدام نمایند.

دراین رابطه اعلام شد که با توجه به در پیش بودن عید سعید غدیر خم که در روز یکشنبه قرار گرفته است و با توجه به بین التعطیلی بودن روز شنبه، هیئت وزیران تصمیم گرفت شنبه را برای رفاه حال بیشتر دانش آموزان و دانشجویان و خانواده های آنان به منظور شرکت در مراسم جشن غدیر ولایت تعطیل اعلام کند.

دولت همچنین اعلام کرد: کارمندان دولت می توانند از مرخصی استفاده کنند و مسئولان مربوط هم همکاری لازم را با کارمندان در این زمینه داشته باشند.