کاهش یک میلیون بشکه ای تقاضای جهانی نفت/ 59 دلار متوسط قیمت سبد اوپک

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر در تشریح آخرین وضعیت عرضه و تقاضای جهانی نفت خام در سه ماهه پایانی سال 2009 و سه ماهه نخست سال 2010 میلادی، گفت: تقاضای جهانی برای نفت خام در سه ماهه پایانی سال 2009 میلادی به 85.5 میلیون بشکه در روز می رسد.

وی افزود: همچنین میزان عرضه نفت خام توسط کشورهای غیر عضو اوپک در این مدت به 56.2 میلیون بشکه در روز می رسد.

خطیبی با بیان اینکه در سه ماهه پایانی سالجاری میلادی تقاضا برای نفت خام کشورهای عضو اوپک به 29.30 میلیون بشکه در روز است، تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس منابع ثانویه متوسط تولید نفت کشورهای عضو اوپک در هفته های اخیر حدود 29 میلیون بشکه بوده است.

به گفته این مقام مسئول بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی منابع ثانویه میان عرضه و تقاضای نفت خام کشورهای عضو اوپک در سه ماهه پایانی سال 2009 میلادی تفاوت چندانی دیده نمی شود که این موضوع حاکی از متناسب بودن عرضه و تقاضا در بازار نفت است.

خطیبی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال 2010 میلادی تقاضای جهانی نفت خام با کاهشی یک میلیون بشکه ای به 84.5 میلیون بشکه در روز می رسد، اظهار داشت: همچنین در این مدت عرضه نفت خام توسط کشورهای غیر عضو اوپک با افزایشی 200 هزار بشکه ای به 56.4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اشاره به کاهش تقاضا برای نفت خام سازمان اوپک به 28.1 میلیون بشکه در روز در سه ماهه نخست سال 2010 میلادی، یادآور شد: در این مدت تقاضای جهانی نفت اوپک کمتر از تولید کنونی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه مقایسه عرضه و تقاضا در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی و سه ماهه نخست سال 2010 میلادی حاکی از آن است که میزان تقاضا کاهش می یابد، خاطر نشان کرد: همچنین متوسط تقاضا برای نفت خام در 6 ماه آینده نشان می دهد که تقاضا برای نفت اوپک به طور متوسط به حدود 28.7 میلیون بشکه در روز می رسد.

خطیبی با یادآوری اینکه میزان عرضه و تقاضا در 6 ماه آینده هم متناسب است، بیان کرد: اگر سقف تولید اوپک افزایش یابد این توازن به هم می خورد و بازار نفت به سمت مازاد عرضه پیش می رود که این موضوع به نفع تولید کنندگان نبوده و بر روی قیمتها اثر منفی خواهد گذاشت.

این مقام مسئول در پایان متوسط قیمت سبد نفتی سازمان اوپک از ابتدای سال 2009 میلادی تاکنون را حدود 59 دلار به ازای هر بشکه عنوان کرد.