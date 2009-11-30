به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حمید محمدی، عصر یک‌شنبه در افتتاحیه پانزدهمین دوره المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی با بیان اینکه قرآن دارای اوصاف فراوانی است، گفت: در بین اوصاف قرآن کریم سه صفت وجو د دارد که باید بیش از دیگر اوصاف مورد توجه قرارگیرد.



وی با اشاره به اینکه خداوند خود را به نور توصیف کرده است، افزود: خداوند قران کریم را نیز مانند خود به نور تشبیه کرده است.



رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور، ادامه داد: اینکه قرآن کریم سراسر نور است امری واضح و مبرهن است و اگر قرآن کریم نبود حقیقت همه اشیای عالم در هاله ای از مستوریت باقی می ماند.



مشاور قرآنی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اشاره به اینکه مهیمن بودن قرآن کریم از دیگر اوصاف این کتاب الهی است، بیان کرد: تفسیر کتاب‌های آسمانی دیگر برای پیامبر خاتم و ائمه اطهار به طور کامل روشن و واضح است و تمام پیام‌های کتب دیگر در قرآن کریم وجود دارد.



حجت الاسلام محمدی با تأکید براینکه کلام وحی و قول معصوم اصلی‌ترین راه اتصال به مبدا فیض و آئینه تمام نمای هستی است، اظهارداشت: محوریت بخشی قرآن کریم از دیگر اوصاف این کتاب است .



وی بزرگترین بحران امت اسلامی در عصر حاضر را بحران هویت دانست و تأکید کرد: اگر ما در مسیر توجه و اتصال به قرآن کریم قرار گیریم و فرهنگ قرآن را با تمسک به جبل الله گسترش دهیم می‌توانیم این فقدان را حل کرده، اتحاد اسلامی را ایجاد و در مسیر توسعه هرچه بیشتر تمدن اسلامی گام برداریم.



مشاور قرآنی وزیر فر هنگ و ارشاد در ادامه با اشاره به تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی گفت: با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی جامعه قرآنی کشور منتظر بود تا محوریتی در زمینه ساستگذاری‌های کلان قرآنی در جمهوری اسلامی شکل گیرد که این مهم در تاریخ 22 اردیبهشت ماه با تصویب منشور توسعه فرهنگی قرآنی به انجام رسید.



وی افزود: این منشور با یک مقدمه راهبردی شورای توسعه فرهنگی قرآنی را تشکیل داده که چهار وزیر و ارگانهایی که ماموریت ذاتی در فعالیتهای قرآنی دارند عضو این شورا هستند .



محمدی با اشاره به اینکه این منشور در مقام سایستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی کلان در داخل و خارج از کشور حضور موثری دارد ادامه داد: مصوبات این شورا تاکنون راهگشای برای بسیاری از فعالان بوده و در آینده نزدیک نیز بسیاری از خلاء ها را برطرف خواهد کرد.



وی ساماندهی امور قرآنی، توسعه فرهنگ قرآن کریم و نظام سازی قرآنی را از جمله رویکردهای این منشور برشمرد و بیان کرد: فرهنگ سازی قرآن کریم امری مهم و بسیار حساس است که عامل مهم در تحرک فعالیت های قرآن در کشور است .



رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور با بیان اینکه در این امر بعد کیفی و کمی باید در کنار یکدیگر باشند افزود: در توسعه فرهنگ قرآنی علاوه بربعد کمی باید به تعمیق‌، شناخت‌، ایمان و عمل به آن نیز توجه شود.



وی با تأکید براینکه محوری‌ترین کلید توسعه قرآن ایمان به قرآن کریم است گفت: ایمان به قرآن کریم مانند دالانی است که اگرجامعه‌ای از آن عبورکند سیراب شده و به همه مقاصد الهی در فلسفه خلقت خود خواهد رسید.



مشاور قرآنی وزیر فر هنگ و ارشاد با تاکید براینکه تحقق آموزه های قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی در کنار ساماندهی امور قرآنی، توسعه فرهنگ قرآن کریم و نظام سازی قرآنی موجب توسعه فرهنگ قرآن کریم می‌شود، بیان کرد: توسعه آموزش عمومی قرآن کریم در چند محور روخوانی ساده، زیباخوانی، حفظ، فراگیر مفاهیم ساده و تفسیر معارف قرآنی و آموزش تخصصی را ار جمله سرفصل‌های حیطه کاری منشور نام برد .



وی با بیان اینکه آحاد اعضای جامعه اسلامی ایران باید از حداقل آموزش‌های عمومی قرآن کریم برخوردار باشند، بیان کرد: منشور توسعه فرهنگ قرآنی سه کارکرد اصلی، اساسی و پشتیبانی دارد که کارکرد اصلی آن ترویج توسعه فرهنگ قرآن کریم است.



محمدی با بیان اینکه تولید آموزه‌های قرآنی از جمله کارکرد‌های اساسی این منشور است، ادامه داد: تولید علم، تربیت نیروی انسانی و اعتبارات مناسب و کافی در زمینه توسعه فرهنگ قرآنی نقش به سزایی دارد.



وی با تأکید براینکه محوریت قرآن کریم باید در تمام امور مود توجه باشد، گفت: تالیف،تدریس، تبلیغ و انجام تمامی کارهای علمی باید با محوریت قرآن کریم صورت گیرد .



محمدی در پایان بر تأسیس دارالقرآن‌ها در کنار مساجد و حوزه‌های علمیه تأکید کرد و بیان ‌داشت: جداسازی دارالقرآن‌ها از مساجد و حوزهای علمیه جز در موارد ضروری درست نیست.



مشاور قرآنی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با بیان اینکه هنر بهترین زبان برای انتقال مفاهیم و آموزه های قرآنی است، تصریح کرد: مجموعه ای از المپیادهای هنری قرآنی را در دستور کار داریم که بالغ بر 20 المپیاد را در آینده برگزار خواهیم کرد.