گرامیداشت ده هزارمین روز اسارت دیپلمات های ایرانی در مرکز فرهنگی سید الشهدا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز فرهنگی میثاق اعلام کرد: این مراسم روز سه شنبه 10 آذر از ساعت 18 الی 20 در سالن مرکز فرهنگی سید الشهدا(ع) واقع در میدان هفت تیر ابتدای خیابان مفتح برگزار خواهد شد.

در این مراسم که با حضور خانواده های ایشان برگزار خواهد شد سید رائد موسوی فرزند سید محسن موسوی کاردار اسبق کشور مان در بیروت گزارشی از آخرین وضعیت ایشان و پیگیری های انجام شده ارائه خواهد نمود.

همچنین سعید قاسمی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و از یاران حاج احمد متوسلیان به بیان ویژگی ها و تحلیل این رویداد خواهد پرداخت.

احمد متوسلیان وابسته نظامی سفارت ایران در بیروت، سید محسن موسوی کاردار سفارت ایران، کاظم اخوان عکاس خبرگزاری ایرنا و تقی رستگار مقدم راننده ایشان، چهار دیپلمات کشورمان هستند که در 14 تیرماه سال 61 هنگامی که برای انجام یک ماموریت دیپلماتیک با اسکورت پلیس دیپلماتیک لبنان عازم بیروت بودند، در پست ایست و بازرسی برباره توسط نیروهای کتائب (فالانژ) به اسارت درآمده و تحویل رژیم صهیونیستی شدند و متاسفانه از آن تاریخ تاکنون هیچ خبری از آنها به دست نیامده و رژیم صهیونیستی حاضر به هیچ گونه توضیحی نیست.