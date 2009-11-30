"کمدی" ژانر محبوب سینماروهای بریتانیایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سایت اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف اعلام کرد بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی انجام‌شده برای سینماهای زنجیره‌ای اودئون در بریتانیا فیلم‌های اکشن ماجراجویانه با 15 درصد مخاطب و کمدی‌های عاشقانه با 12 درصد مخاطب دیگر ژانرهای پرمخاطب از نظر سینماروهای بریتانیایی هستند.

حدود یک چهارم از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی (24 درصد) فیلم سینمایی "پلیس آتشی" محصول 2007 به کارگردانی ادگار رایت و بازی سایمن پگ را محبوبترین فیلم کمدی زندگی خود برگزیده‌اند. این فیلم 16 میلیون دلاری 24 میلیون دلار در آمریکا و 21 میلیون پوند در بریتانیا فروخت و بهترین کمدی سال 2007 هم شد.

یکی دیگر از نتایج این نظرسنجی علاقه سینماروهای بریتانیایی بر اساس منطقه محل سکونت آنها است. بر این اساس فیلم‌های اکشن در آکسفورد، فیلم‌های بالیوودی در برایتن، کمدی در کاردیف، فیلم‌های گنگستری در نوریچ، علمی تخیلی در کاونتری، فیلم‌های ژانر وحشت در ولورهمپتن، موزیکال در ورچستر و کمدی‌های رمانتیک در یورک محبوبتر از سایر گونه‌ها هستند.

لوک وتره مدیر فروش و بازاریابی در سینماهای زنجیره‌ای اودئون در این باره گفت: سال 2009 با نمایش کمدی‌های موفق و پرفروش مانند "خماری" و "برونو" سالی بسیار بیادماندنی برای علاقمندان این گونه سینمایی بود و تمام بریتانیا تابستان را با این فیلم‌ها سر کردند. در روزهای کریسمس هم نوبت به دیگر فیلم‌های کمدی می‌رسد.

از دیگر نتایج جالب نظرسنجی از بیش از پنج هزار سینماروی بریتانیایی می‌توان به این دو مورد اشاره کرد: 58 درصد در سینما گریه کرده و 44 درصد هنگام تماشای فیلم به خواب رفته‌اند.